110 Kilogramm Drogen in Lkw in Traiskirchen sichergestellt

"Nach einem Hinweis aus dem Bundeskriminalamt hat es gestern eine erneute Sicherstellung gegeben. Das LKA Wien führt die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Daher sind auch die Wiener Kriminalbeamten nach Traiskirchen gefahren", sagte ein Sprecher der Wiener Polizei. Mehr Details könne man wegen laufender Ermittlungen nicht verraten.

Begleitet wurde die Aktion von einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch schwer bewaffnete Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), die mit Schutzwesten das Gelände sicherten.

Zusammenhang mit Drogenrazzia?

Nach ersten Informationen steht der Einsatz im Zusammenhang mit einem groß angelegten Suchtmittelaufgriff, der in den letzten Tagen in der Steiermark und in Wien erfolgt ist. Rund um Ostern konnten mehrere hundert Kilo Cannabis bzw. zwei Kilo Kokain, versteckt in Lkw, in der Steiermark und Wien abgefangen werden.