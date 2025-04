Polizei: Große Drogenlieferungen nach Österreich abgefangen

Suchtgiftermittlern des Landeskriminalamtes Wien ist ein großer Schlag gegen Lieferanten von Drogen , die nach Österreich gebracht werden sollten, gelungen. Rund um Ostern konnten mehrere hundert Kilo Cannabis bzw. zwei Kilo Kokain, versteckt in Lkw, in der Steiermark und Wien abgefangen werden.

"Die Täter haben einen Riesenfehler gemacht", sagte ein Ermittler, der namentlich nicht genannt werden möchte. Ein Kilogramm Kokain war in der Fahrerkabine einfach in einem Sackerl deponiert. Der 47-jährige Fahrer aus Serbien und der 38-jährige Beifahrer aus Bosnien-Herzegowina wurden festgenommen.

Meist sind mehrere Schwerfahrzeuge einer Spedition unterwegs, aber einer hat die Drogen in einem der zahlreichen Kartons versteckt. Danach wird die heiße Ware umgeladen und an die nordafrikanischen Tätergruppen verteilt, die dann als sogenannte Läufer das Suchtgift unter die Leute bringen.

Aufgrund von Lkw-Bewegungen gingen die Ermittler davon aus, dass zu Ostern eine weitere Lieferung eintrifft, und legten sich auf die Lauer. Am Dienstag nach den Feiertagen, am 22. April, erreichte dann diese Lieferung in Wien. In einer Sackgasse in Favoriten, in der Sulzengasse, sollte das Suchtgift vom Sattelschlepper in einen Klein-Transporter umgepackt werden.

241 Kilo Kokain

Dennoch griff die Polizei mit Unterstützung der DSE/EKO Cobra zu und konnte in acht Sporttaschen 241 Kilogramm Cannabiskraut sicherstellen. Drei Männer wurden festgenommen: der 35-jährige Fahrer eines Sperrfahrzeuges, der Aufpasserdienste leistete, der 44-jährige Abholer und ein weiterer Abholer (46), der dann in einer Wohnung in Favoriten geschnappt wurde. Alle drei stammen aus Montenegro.

Der Fahrer des Sattelschleppers konnte flüchten. "Aber er wird nicht weit kommen", sagte ein Ermittler. In Wohnungen in der Landstraße, in Margareten, in Favoriten und in Simmering, in denen der Fahrer zeitweise gewohnt hatte, wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dort wurde dann noch ein Kilogramm Kokain entdeckt.

Geldzählmaschine sichergestellt

Bargeld wird laut den Ermittlern meist eher wenig gefunden. Bei der Aktion konnten rund 40.000 Euro sichergestellt werden. "Aber es muss viel da gewesen sein", so ein Fahnder. In einer völlig verdreckten Wohnung wurde eine Geldzählmaschine sichergestellt. Ob die festgenommenen Männer aus den Balkan-Mafiaclans wie Kavac oder Vracar stammen, "sei noch Gegenstand von Ermittlungen". Die Verdächtigen hüllten sich bisher in Schweigen.