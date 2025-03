Drogenring im Burgenland zerschlagen: Polizei nimmt 5 Dealer fest

Kokain, Marihuana, Ecstasy – die Dealer hatten ein breites Angebot. Doch am 17. März endete ihr Geschäft abrupt.

Nach intensiven Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Burgenland in Zusammenarbeit mit Kriminalbeamten aus Niederösterreich einen Drogenring zerschlagen. In einer koordinierten Aktion wurden am 17. März fünf Verdächtige festgenommen.

"Kriminelle Vereinigung" hatte auch Waffen

Hauptakteur soll ein 20-jähriger Österreicher sein, der bereits 2023 wegen Drogendelikten verurteilt wurde. Gemeinsam mit einem 19-jährigen Komplizen soll er den Handel mit Kokain und Cannabis, vor allem in Schattendorf und Mattersburg organisiert haben.