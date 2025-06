Halbzeitbilanz: So steht es um die schwarz-blaue Politehe in NÖ

Zwar krachte es seither in dieser Politehe immer wieder – die FPÖ schießt fast im Wochentakt scharf gegen ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, und auch so mancher Auftritt von Landesrat Christoph Luisser sorgte bei den Schwarzen für Kopfschütteln – dennoch handelt es sich bislang um einen stabilen Pakt. Von einer Scheidung kann also keine Rede sein.