Kein Beschluss für Bauprojekt? Protest in Perchtoldsdorf

Kräftiger Widerstand der Anrainer schlägt einem Bauprojekt mit zehn Wohneinheiten in Perchtoldsdorf entgegen. Unterstützung erhält man von der Bürgerliste um Gemeinderätin Gabriele Wladyka, die bereits vor einigen Monaten zu einer Kundgebung vor Ort in der Sebastian-Kneipp-Gasse geladen hat. Nun hat sie die Landesregierung um Unterstützung gebeten. Denn sie bezweifelt, dass auf dem Grundstück überhaupt gebaut werden darf. Irrtum bei Beschluss Im Jahr 1992 war vom Gemeinderat die Widmung des Grundstückes Sebastian-Kneipp-Gasse 5–7 als „Bauland-Kerngebiet“ beschlossen worden. Die Errichtung einer Wohnhausanlage ist damit dort möglich. „Ein dem Beschluss beigelegter Plan bezog jedoch irrtümlich auch das Grundstück Sebastian-Kneipp-Gasse 3 ein“, sagt nun Gemeinderat Anton Plessl (Bewegung der Generationen).

Für Hausnummer 3 existiere aber kein gültiger Gemeinderatsbeschluss zur Widmung als Bauland-Kerngebiet. „Das Projekt ist daher nicht genehmigungsfähig“, stimmt Plessl Wladykas Kritik zu. „Diese Rechtsauffassung wird durch Experten sowie durch die Rechtsprechung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes bestätigt.“ Gutachten zu ähnlichem Fall Zu einem ähnlichen Fall im Jahr 1997 hatte Verfassungsrechtsprofessor Heinz Mayer in einem Gutachten festgestellt: „Liegt einer Kundmachung kein entsprechender Beschluss des Gemeinderates zugrunde, entsteht keine Norm, d. h. es knüpfen sich an diese Kundmachung keinerlei Rechtswirkungen.“