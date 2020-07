Streit auf Kosten der Herzpatienten

Die Kostenübernahme für das Produkt ,Lifevest‘ falle – nach einem Beschluss der leitenden Ärzte der Sozialversicherungsträger – nicht in den Aufgabenbereich der Sozialversicherung, sondern sei Bestandteil der Leistung eines patientenführenden Krankenhauses, schreibt Ilse Schindlegger, Ombudsfrau der nö. Gebietskrankenkasse, in einer Stellungnahme. Für die oö. Gesundheits- und Spitals-AG stellt die Lifevest hingegen einen Heilbehelf wie etwa Krücken dar, dessen Kosten vom Sozialversicherungsträger zu zahlen seien: "Von manchen Krankenversicherungsträgern werden die Mietkosten bereits übernommen", weiß Jutta Oberweger, Sprecherin der oö. Spitals-AG. Daher hofft sie, "dass die Krankenversicherungsträger geschlossen die Kosten für den tragbaren Defibrillator übernehmen." Der Einsatz ermögliche die rasche Rückkehr der Patienten in ein häusliches Umfeld, ohne das Risiko einer lebensbedrohlichen Komplikation einzugehen, so Oberweger.

Aus Sicht des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger ist die Sache "an sich geregelt. Die Krankenkassen zahlen ohnehin eine Pauschale an die Spitäler", sagt ein Sprecher. Das lässt Volksanwalt Günther Kräuter nicht gelten: "Der Hauptverband ist gefordert, für einheitliche Richtlinien in ganz Österreich zu sorgen, bevor sich die Herstellerfirma aus dem österreichischen Markt zurückzieht." Kräuter will bis Herbst Ergebnisse sehen.