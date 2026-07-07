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Niederösterreich

Feuerwehr Strasshof rettet „Ivan den Schrecklichen“ aus 10 Metern Höhe

Nach 3 Uhr Früh rückte die FF Strasshof zum ersten Mal aus. Zu Mittag erwartete die Kameraden ein schwarzer Kater, der in einem Baum festsaß.
07.07.2026, 14:17

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Für die Mitglieder der Feuerwehr Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) begann der Dienstag bereits um 3.31 Uhr, als sie in den Reischekweg gerufen wurden.

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Patient mit Bergetuch transportiert

In einem Wohnhaus war eine Person gestürzt. Das Rote Kreuz benötigte Unterstützung beim Transport des Patienten aus dem ersten Obergeschoss. Da kam das Bergetuch der Feuerwehr zum Einsatz, um die Person schonend ins Erdgeschoss zu bringen, um sie dort in die Transportlage umzulagern. Der Patient wurde vom Roten Kreuz betreut und ins Krankenhaus gebracht.

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„Ivan der Schreckliche“ saß fest

Zu Mittag dann der nächste Einsatz: In der Schönkirchner Straße saß eine Katze in etwa 10 Metern Höhe auf einem Baum fest. Die Feuerwehrmitglieder packten die Schiebeleiter und befreiten den Kater, der von seinen Besitzern liebevoll „Ivan der Schreckliche“ genannt wird, aus seiner misslichen Lage. 

Gänserndorf
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