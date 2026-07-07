Für die Mitglieder der Feuerwehr Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) begann der Dienstag bereits um 3.31 Uhr, als sie in den Reischekweg gerufen wurden.

Patient mit Bergetuch transportiert In einem Wohnhaus war eine Person gestürzt. Das Rote Kreuz benötigte Unterstützung beim Transport des Patienten aus dem ersten Obergeschoss. Da kam das Bergetuch der Feuerwehr zum Einsatz, um die Person schonend ins Erdgeschoss zu bringen, um sie dort in die Transportlage umzulagern. Der Patient wurde vom Roten Kreuz betreut und ins Krankenhaus gebracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Strasshof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Strasshof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Strasshof