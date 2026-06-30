Tierrettung in Strasshof: Frischling aus Pool befreit

Ein Frischling war in einem Pool gelandet und konnte sich nicht mehr selbst befreien, darum rückte die Feuerwehr Strasshof (Bezirk Gänserndorf) am Dienstagvormittag aus, um das Wildschweinferkel zu befreien.

Mehrere Kameraden machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Dort wurde das Jungtier behutsam aus dem Pool gehoben. Der Frischling war nicht verletzt.

Frischling in Natur zurückgebracht

Die Feuerwehrmitglieder hielten Rücksprache mit der zuständigen Jagdaufsicht und ließen das kleine Jungtier entlang eines Wildwechsels in einem geeigneten Bereich wieder frei. So hatte es die Möglichkeit, zu seiner Rotte zurückzukehren.