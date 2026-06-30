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Niederösterreich

Tierrettung in Strasshof: Frischling aus Pool befreit

Ein junges Wildschwein saß in einem Pool in Strasshof fest. Die Feuerwehr brachte es zurück in die Natur.
30.06.2026, 15:22

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Frischling im Pool

Ein Frischling war in einem Pool gelandet und konnte sich nicht mehr selbst befreien, darum rückte die Feuerwehr Strasshof (Bezirk Gänserndorf) am Dienstagvormittag aus, um das Wildschweinferkel zu befreien.

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Frischling im Pool

Frischling im Pool

Frischling im Pool

Mehrere Kameraden machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Dort wurde das Jungtier behutsam aus dem Pool gehoben. Der Frischling war nicht verletzt. 

Frischling in Natur zurückgebracht

Die Feuerwehrmitglieder hielten Rücksprache mit der zuständigen Jagdaufsicht und ließen das kleine Jungtier entlang eines Wildwechsels in einem geeigneten Bereich wieder frei. So hatte es die Möglichkeit, zu seiner Rotte zurückzukehren. 

Gänserndorf
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