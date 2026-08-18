200. Einsatz für FF Strasshof: Ast stürzte auf Garage
Ein großer Ast war von einem Baum in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) abgebrochen und auf das Dach einer Garage gestürzt. Dieser Einsatz am späten Montagnachmittag war der 200. für die Feuerwehr Strasshof in diesem Jahr.
Als die Einsatzkräfte die Lage erkundeten, zeigte sich, dass eine weitere Herausforderung auf sie wartete: Weitere Teile des Baumes stellten eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
FF Gänserndorf kam zur Unterstützung
Die Kameraden der FF Strasshof brachten die Drehleiter in Stellung, damit der Baum von oben Schritt für Schritt abgetragen werden konnte. Da der Baum sehr groß, die Lage komplex und die örtlichen Gegebenheiten sehr eng waren, wurde die Gänserndorfer Feuerwehr mit ihrer Drehleiter zur Unterstützung angefordert. Ein Teil des Baumes drohte nämlich in Richtung des angrenzenden Wohngebäudes zu stürzen.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Der 200. Einsatz der FF Strasshof in diesem Jahr war für die Kameraden eine Herausforderung: Ein Ast stürzte auf ein Garagendach. Auch der restliche Baum stellte eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.
Baum wurde schrittweise abgetragen
Nachdem der Baum gezielt und kontrolliert zurückgeschnitten wurde, wurde der Ast, der auf dem Garagendach lag, Stück für Stück abgetragen. „Durch das schrittweise Vorgehen konnte verhindert werden, dass weitere Teile unkontrolliert abstürzten und zusätzliche Schäden an der Garage oder den umliegenden Gebäuden verursachten“, erklärt die Feuerwehr in ihrem Bericht.
Die Feuerwehr Strasshof war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort, die FF Gänserndorf unterstützte den Einsatz mit einem Fahrzeug und drei Kameraden.
Kommentare