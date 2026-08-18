200. Einsatz für FF Strasshof: Ast stürzte auf Garage

Ein großer Ast war von einem Baum in Strasshof an der Nordbahn ( Bezirk Gänserndorf ) abgebrochen und auf das Dach einer Garage gestürzt. Dieser Einsatz am späten Montagnachmittag war der 200. für die Feuerwehr Strasshof in diesem Jahr.

Als die Einsatzkräfte die Lage erkundeten, zeigte sich, dass eine weitere Herausforderung auf sie wartete: Weitere Teile des Baumes stellten eine erhebliche Gefahr für das angrenzende Gebäude dar.

FF Gänserndorf kam zur Unterstützung

Die Kameraden der FF Strasshof brachten die Drehleiter in Stellung, damit der Baum von oben Schritt für Schritt abgetragen werden konnte. Da der Baum sehr groß, die Lage komplex und die örtlichen Gegebenheiten sehr eng waren, wurde die Gänserndorfer Feuerwehr mit ihrer Drehleiter zur Unterstützung angefordert. Ein Teil des Baumes drohte nämlich in Richtung des angrenzenden Wohngebäudes zu stürzen.