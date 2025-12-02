Wilde Drifts für Klicks: Gericht in NÖ bremst Lenker gnadenlos aus

Es waren Szenen wie aus dem Actionfilm „The Fast and the Furious“ , die sich am 8. Juni 2025 an der Kreuzung zweier Landesstraßen im Bezirk Lilienfeld abgespielt haben sollen.

Unter dem Gejohle einiger Zuschauer, die die Szenen auch filmten, legte ein junger Mann mit seinem Auto einen 180-Grad-Drift hin. Dabei ließ er das Heck seines Pkw bewusst ausbrechen, querte beide Fahrstreifen und überfuhr beim anschließenden Beschleunigen eine Sperrlinie.

Das Ganze ereignete sich in einer unübersichtlichen 90-Grad-Kurve; das Video wurde später in den sozialen Medien hochgeladen.

Führerscheinentzug und Nachschulung

Gar keinen Spaß verstanden die Polizei und die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Die BH ordnete einen Führerscheinentzug für sechs Monate und eine Nachschulung an.

Doch der Drifter wollte sich gegen diese Entscheidung zur Wehr setzen und legte Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (LVwG) ein. Unter anderem gab der Pkw-Besitzer an, dass der Bereich, wo die wilde Action stattfand, durch Personen „abgesichert“ gewesen sei. Einen Nachweis für diese Behauptung konnte der Beschwerdeführer laut Gericht aber nicht bringen.