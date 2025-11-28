Tragischer Verkehrsunfall in NÖ: Vater stirbt, Tochter verletzt

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Lkw auf der L129 in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist Freitagfrüh ein 36-jähriger Vater ums Leben gekommen.

Seine sieben Jahre alte Tochter erlitt Polizeiangaben zufolge schwere Verletzungen. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ flog das Kind in die Klinik Donaustadt nach Wien.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Laut Polizei war der Wagen des Mannes ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen den Lkw geprallt. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort im Einsatz.