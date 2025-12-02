Niederösterreich

Achtung, Autofahrer! Auch eisglatte Straßen in Niederösterreich

Eine Person kratzt mit einem Eiskratzer das Eis von einer Autoscheibe.
Das Amt der NÖ Landesregierung mahnt am heutigen Dienstag zur Vorsicht: Mit Schnee, Eis und Nebel muss gerechnet werden.
02.12.25, 09:01
Die Fahrbahnen auf Niederösterreichs Straßen sind am heutigen Dienstag überwiegend salznass. Im Raum Groß Gerungs, Pöggstall, Scheibbs, Gaming und Lilienfeld kommt es laut Amt der NÖ Landesregierung aufgrund gefrierenden Nieselns zu Glättebildung.

In höheren Lagen sowie in Walddurchfahrten im Bereich Persenbeug und Dobersberg gibt es vereinzelt noch gestreute Schneefahrbahnen.

Eis und Glätte: Welche drei Fahrfehler man jetzt wirklich nicht machen sollte

Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Eggenburg, Bruck an der Leitha, Kirchberg, Laa an der Thaya, Mistelbach, Geras, Poysdorf, Wolkersdorf, Aspang, Neunkirchen, Lilienfeld, Mank, Pottenbrunn, Amstetten, Korneuburg, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Gföhl, Groß Gerungs, Krems, Langenlois, Ottenschlag, Ravelsbach, Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Dobersberg, Horn, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Retz und Zwettl tritt abschnittsweise Bodennebel auf, mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern.

Die Temperaturen lagen heute in der Früh zwischen -5 Grad in Gaming und +5 Grad in Neunkirchen sowie Persenbeug.

