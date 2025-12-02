Die Fahrbahnen auf Niederösterreichs Straßen sind am heutigen Dienstag überwiegend salznass. Im Raum Groß Gerungs, Pöggstall, Scheibbs, Gaming und Lilienfeld kommt es laut Amt der NÖ Landesregierung aufgrund gefrierenden Nieselns zu Glättebildung.

In höheren Lagen sowie in Walddurchfahrten im Bereich Persenbeug und Dobersberg gibt es vereinzelt noch gestreute Schneefahrbahnen.