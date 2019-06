Straffer Zeitplan und strikte Regeln für die Sonnenwende

Was im schlimmsten Fall passieren kann, hat das Schiffsunglück mit zahlreichen Toten in Budapest vor fast einer Woche gezeigt. Zwar sind Unfälle auf der Donau selten, allerdings rückt dadurch auch wieder ein Vorfall aus dem Jahr 2016 ins Bewusstsein, bei dem während der Wachauer Sonnenwende zwei Ausflugsschiffe kollidierten. Damals gab es zum Glück keine ernsthaften Verletzten.

Da die für den Tourismus wichtige Sonnenwende – am 15. Juni im Nibelungengau und am 22. Juni in der Wachau – inzwischen eine Dimension erreicht hat, die eine professionelle Koordination benötigt, haben die Veranstalter ihr aktuelles Konzept nochmals überarbeitet. Immerhin sind alleine in der Wachau an diesem Abend 20 Schiffe mit 7.000 Passagieren und bis zu 50 Motorboote angemeldet. Im Ernstfall sind Wasserretter und mehrere Rettungseinheiten sofort zur Stelle.