Stockerau verhängt Baustopp für Stadtkern

Dabei geht es aber nicht nur um schöne Fassaden oder ortsbildübliche Bauten. Sondern vor allem um praktische Maßnahmen, wie Völkl erklärt: „Die Bewohner brauchen Ruhezonen und vor allem Grünflächen. Es kann nicht einfach alles zugebaut werden. Und das wollen wir als Stadt natürlich gewährleisten.“

Nun will die Stadt in einem eigenen Ausschuss unter Einbezug von Anwohnern, Raumplaner, Wohnbaugesellschaften und Experten ein Konzept erarbeiten, wie sich das Stadtbild im Zentrum verändern soll. „Damit wir für alle Stockerauer eine lebenswerte Stadt gestalten können.“

Dem Problem des Wohnraumes soll der Baustopp übrigens nicht im Weg stehen, meint Völkl: „Derzeit werden 1.000 Wohnungen gebaut. Das ist selbst für eine Stadt wie Stockerau sehr viel.“

Die größte Stadt des Weinviertels gehört mit dieser Maßnahme aber nur zu einer von vielen Städten im Wiener Umland, die bereits einen Baustopp in ihrer Stadt oder Gemeinde verhängten. Und in Stockerau ist der Stadtkern nicht das einzige Gebiet. Denn einen Baustopp gibt es auch bereits in der Siedlung rund um die Firma Frischeis im Süden der Stadt.