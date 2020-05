Stockbahn brachte Ortschef vor Kadi

Dass sich immer weniger Menschen in der Gemeindepolitik engagieren wollen, mag viele Gründe haben. Einer davon ist sicher jener, dass man sich als Bürgermeister nicht nur Freunde, sondern auch viele Feinde macht. Martin Ploderer, Ortschef von Lunz am See im Bezirk Scheibbs, kann ein Lied davon singen. Seit Jahren treibt ihn ein anonymer Briefeschreiber zur Weißglut.