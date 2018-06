Stift Geras: Abt Michael Prohazka tritt zurück

Von seinem Rückzug habe er seine Mitbrüder schon vor längerer Zeit informiert, sagt Abt Michael. Die Gläubigen in den Geraser Stiftspfarren werden an diesem Wochenende davon in Kenntnis gesetzt. Wer ihm als Abt nachfolgt, dürfte erst im Herbst entschieden werden. Bis dahin wird sein Mitbruder Conrad Müller, Stadt- und Stiftspfarrer in Geras, das Waldviertler Kloster als Administrator leiten.

In seinem neuen Wirkungsort in Bayern war Prohazka bereits im Jahr 2004 tätig gewesen. Ein Angebot von dort dürfte auch den Ausschlag für den Rückzug ergeben haben. Abt Michael: „Es war eine längere Entwicklung, denn man hat mich schon vor einiger Zeit gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mehr in der Ostkirchenarbeit tätig zu sein. Dem habe ich, nachdem ich es mit Generalabt Thomas Handgrätinger besprochen hatte, dann auch zugestimmt.“

Das Stift Geras wurde 1153 gegründet und betreut derzeit in Niederösterreich 26 Pfarren seelsorglich.

martin gebhart