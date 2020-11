Steyler Missionare in Corona-Quarantäne

Die Gemeinschaft der Steyler Missionare in St. Gabriel (Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling) befindet sich seit Samstag in Corona-Quarantäne. Wegen einiger bestätigter Corona-Erkrankungen von Patres und Brüdern wurde eine behördliche Quarantäne über alle Bewohner des Missionshauses - also auch über die im Haus lebende Gemeinschaft der Steyler Schwestern – verhängt und ein Test-Screening durchgeführt. Alle seelsorglichen und sonstigen Verpflichtungen der Steyler Missionare mussten auf unbestimmte Zeit abgesagt werden.

Aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen, die vorerst bis 7. November anberaumt wurden, finden derzeit keine öffentlichen Gottesdienste in der Heilig-Geist-Kirche statt, teilten die Steyler Missionare in einer Aussendung mit. Die Kirche ist weiterhin öffentlich zugänglich, wird aber von den Ordensleuten nicht mehr betreten.

Die Quarantäne betrifft ausschließlich alle Ordensleute in St. Gabriel, die in einem klar abgeschlossenen Bereich des Missionshauses einen Haushalt teilen. Nicht betroffen sind derzeit die Mieter in St. Gabriel (Büros, Betriebe) das Hotel GABRIUM und die Montessori-Schule.

„Gott sei Dank zeigt bisher keiner der Betroffenen lebensbedrohliche Symptome. Wir sind dankbar für alle, die sich in dieser schwierigen Zeit um Kranke und Gefährdete kümmern und ihnen beistehen, sowie für alle, die das Virus nicht unterschätzen und durch die Einhaltung von erforderlichen Maßnahmen dazu beitragen, dass die Ausbreitung des Covid-19-Virus eingedämmt wird“, betont P. Franz Helm SVD, der Rektor des Missionshauses St. Gabriel. „Wir bitten um das Gebet und sind mit allen unseren Mitbrüdern, FreundInnen, WohltäterInnen und FörderInnen geistlich verbunden, obwohl wir jetzt auf unbestimmte Zeit in Isolation sein werden.“