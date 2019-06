Steuerplus legt die Rutsche zum Nulldefizit

Etwa die Hälfte des Budgets entfällt auf die Bereiche Spitäler, Gesundheit und Soziales. Kein Wunder, sind dort auch die größten Preistreiber zu finden. Für die Kliniken müssen 2020 um 3,2 Prozent mehr (insgesamt 2,8 Milliarden Euro), für Soziales und Pflege 3,3 Prozent mehr (insgesamt 1,29 Milliarden Euro) budgetiert werden.

Trotzdem freut sich Schleritzko: "Wir konnten die Vorgaben des Landtags unterschritten, unser Defizit senken und Herausforderungen wie dem Älterwerden der Bevölkerung und dem Klimawandel begegnen."

Die Budgetzahlen fußen vor allem auf der zuletzt guten Konjunktur, die die Steuereinnahmen deutlich steigen ließ. Dennoch habe man nicht mehr ausgegeben, sondern sei auf die Bremse gestiegen. Schleritzko: "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not."