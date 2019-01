Steinhauer und Resetarits gegen Abschiebung eines Afghanen

Payman Qalandari befindet sich derzeit in Schubhaft. „Am 9. Jänner wurde er vor meinen Augen verhaftet, obwohl er sich in einem offenen Bleiberechtsverfahren befindet“, sagt die Rechtsanwältin Vera M. Weld.

Online-Petition

Martin Brunner ist der Pate des 22-Jährigen und hat eine Online-Petition für ihn gestartet. Innerhalb von zwei Tagen haben mehr als 1000 Menschen unterschrieben. Darunter befinden sich Prominente wie Erwin Steinhauer und Lukas Resetarits. „Die Lehrer und Schüler des BG/BRG Stockerau, wo er in die Schule gegangen ist, legen sich ins Zeug. Ich bin richtig baff darüber. Und erleichtert, dass nicht alles auf meinen Schultern lastet“, sagt Brunner.

Ein Mitschüler, Gregor Schindler, sagt: „Er hat sich seit seiner Ankunft vorbildlich integriert. Er nahm fleißig am Schulalltag teil. Jeder Lehrer bezeichnete ihn als überaus intelligent. Innerhalb von zwei Jahren lernte er Deutsch so gut, dass er es auf C2-Niveau (Muttersprache, Anm.) beherrscht.“ Im Landesgericht Korneuburg war er als Dolmetscher tätig, anderen Flüchtlingen hat er Deutsch beigebracht. Weld hat auch an Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Brief geschrieben. Das Abschiebedatum ist der 16. Februar.