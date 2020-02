Steine auf Schienen gelegt: ÖBB mussten in NÖ Bahn stoppen

Brenzlige Situation am Wochenende in Baden: Wie der KURIER erfuhr, hatten Unbekannte am Samstag sieben Steine auf die Gleise der Badner Bahn gelegt.

Schienenersatzverkehr

Die Österreichischen Bundesbahnen reagierten sofort. Sie schickten Mitarbeiter auf den Weg, die die Steine schließlich wegräumten. In der Zwischenzeit musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, es kam zu Verzögerungen.

Ermittlungen

Auch wenn es sich vermutlich um einen dummen Streich gehandelt haben dürfte, versteht die Polizei bei dieser Aktion keinen Spaß. "Weil Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestand, wird auch auf Hochtouren ermittelt", berichtet ein Fahnder.