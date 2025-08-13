Sanierung läuft: Im Schloss Steinabrunn soll wieder gefeiert werden

„Idealismus ist sicher das Wichtigste“, so Hans-Gregor Koller. Um nach kurzem Überlegen nachzusetzen: „Man muss aber auch wissen, worauf man sich einlässt. Aus der Sache kommt man nämlich relativ schwer wieder raus“, erklärt er und muss lachen. Koller sitzt im Garten seines Schlosses in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg). 2010 hat er die verfallene Anlage gekauft und seither viel Zeit, Geld und Mühe investiert, um die historischen Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei war es Liebe auf den ersten Blick, die ihm zum Schlossherren von Steinabrunn machte: Bei einer Fahrt durch den Ort fiel dem Land- und Forstwirt das Gebäude auf.

„Historische Immobilien haben mich schon immer interessiert“, sagt Koller, der selbst in Karnabrunn wohnt. Sie seien einst zum Schutz der Bevölkerung gebaut worden – und sein Ziel ist, dass die Öffentlichkeit auch bald wieder von den historischen Gemäuern profitieren kann. Zum Teil tut sie das auch schon; Koller halt einen mittelalterlichen Turm der Anlage zu einem Wohnhaus umgebaut. Von 2013 bis 2016 wurden die Mietwohnungen errichtet, mit Hilfe von Architekten wurde die lange Historie des Schlosses mit modernen Annehmlichkeiten verbunden. „Darauf bin ich sehr stolz“, gibt Koller zu.

Spuren der Geschichte Und tatsächlich reicht die Geschichte des Schlosses weit zurück: 1298 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Dort, wo sich heute der Gemeinschaftsgarten der Wohnanlage befindet, im Innenhof der rechteckigen Anlage, stand bis 1762 das eigentliche Schloss. Dieses wurde jedoch ein Opfer der „Dachsteuer“ unter Maria Theresia; die damaligen Besitzer ließen Dächer abreißen, um nicht so hoch besteuert zu werden – und gaben das Gebäude somit dem Verfall preis.

Doch auch die heute noch bestehenden Gemäuer mit ihren Türmen und einem Schüttkasten haben eine wechselreiche Geschichte: Sie dienten im 30-jährigen Krieg als Schutzburg, waren ebenso Getreidespeicher wie Kapelle und Verlies und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen besetzt.

„Man muss finanziell langfristig denken, denn um Rendite geht es nicht.“ von Hans-Gregor Koller Schlossbesitzer