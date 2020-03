Statt Restaurant-Besuch: Wirte kochen virtuell

Niederösterreichs Wirtinnen und Wirte stellen sich in Zeiten von Corona einer Herausforderung, um ihre Gäste weiterhin zu verwöhnen. Per Video-Anleitung bieten sie allen Zuhause-Gebliebenen Ideen zum Nachkochen mit nur wenigen und oft zu Hause vorhandenen Zutaten. Am Donnerstag kocht Monika Huber vom Wirtshaus Demutsgraben (Bezirk Zwettl).

Auf der Webseite www.wirtshauskultur.at/teamwirtshauskultur gibt es die Videos der Küchenprofis.

„Es ist für die heimische Gastronomie im Moment eine sehr herausfordernde Zeit. Umso wichtiger ist es nun, zumindest den virtuellen Kontakt zwischen Wirtinnen und Wirten der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und deren Gästen aufrecht zu erhalten. Dies gelingt mit dieser kulinarischen Initiative sehr gut, das Feedback auf den Social Media Kanälen ist überaus positiv“, sagt der nö. Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Einige Wirtinnen und Wirte würden außerdem Lieferservices ihrer Wirthaus-Klassiker anbieten. Bestellt man, könne man den Gastronomen helfen, diese kritische Zeit zu überstehen, so Danninger.