Die Wachau fiebert auf eine Nacht voller Musikstars hin

Die „Starnacht aus der Wachau“ bildet am 18. und 19. September den Abschluss des Starnacht-Jahres. Vor der Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes verwandelt sich Rossatzbach an der Donau in einen Open-Air-Konzertschauplatz.

Dieses Jahr sorgen folgende Stars auf der Bühne für musikalische Highlights: Unheilig, Nino de Angelo, Marina Marx, Josh., Lucas Fendrich, Thorsteinn Einarsson und Julia Buchner. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre größten Hits und liefern einen abwechslungsreichen Mix aus Pop, Schlager und Rock. Barbara Schöneberger und Hans Sigl führen wieder durch die beiden Abende.