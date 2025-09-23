Starnacht in der Wachau steht vor einer Verlängerung

Alles eitel Wonne. Die Starnacht in der Wachau war ein voller Erfolg. Traumhaftes Wetter. Volle Tribünen. Gut gelaunte Stars. Und mit 500.000 Zusehern „super Einschaltquoten“ in Österreich. In Deutschland wird die Starnacht erst ausgestrahlt. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigt sich rundum zufrieden. Im KURIER-Gespräch lässt er eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Land NÖ für weitere drei Jahre durchblicken.

Starnacht mit viel Strahlkraft

Die Verhandlungen seien bereits im Laufen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist sich der Strahlkraft der Veranstaltung bewusst: „Mit der Verbindung von Kultur, Genuss und Gastfreundschaft hat sich die Starnacht zu einem Aushängeschild für Niederösterreichs Tourismus entwickelt.“ Apropos Gastfreundschaft: Der eine oder andere Künstler wurde noch in den frühen Morgenstunden in den Lokalen in der Wachau gesichtet.