Großes Stadtfest zum Jubiläum "150 Jahre Mödling"

Das Jahr 2025 steht ganz im Zeichen des Jubiläums „150 Jahre Stadt Mödling“. Auf einen formellen "Festakt mit geladenen Gästen und Prominenz" will man seitens der Stadtführung allerdings verzichten. Dafür steht am 20. September ein großes Stadtfest auf dem Programm, bei dem alle Mödlingerinnen und Mödlinger eingeladen sind, bei freiem Eintritt gemeinsam zu feiern. Auch bereits etablierte Veranstaltungen, wie der "Autofreie Tag", der "OpenDoor-Tag" und der Sicherheitstag werden in das Stadtfest eingebettet. Das Stadtzentrum mit Freiheitsplatz, Schrannenplatz und Elisabeth-Straße wird zur Festzone. Mehr dazu unter https://www.moedling.at/150_Jahre_Stadt_Moedling

Autofreier Tag: Von 10 bis 16 Uhr. Mit Infoständen am Freiheitsplatz von Radland NÖ, Radlobby und Verkehrsreferat. Es besteht auch die Möglichkeit zur Fahrradreparatur. Geboten werden „Faxi“-Fahrten durch Mödling und zu den einzelnen OpenDoor-Stationen. Sicherheitstag der Mödlinger Blaulichtorganisationen: Von 10 bis 15 Uhr. Am Freiheitsplatz stehen Vorführungen und eine Fahrzeugschau auf dem Programm. Geplante Teilnehmer: Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, Bergrettung Mödling – Wienerwald Süd, Berg & Naturwacht, NÖ Zivilschutzverband Mödling-Stadt und Wasserrettung ASB Mödling. OpenDoor-Tag: Ab 10 Uhr. Zahlreiche Vereine, Institutionen und Privatpersonen öffnen ihre Türen und machen besondere Ecken in der Stadt zugänglich, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Unter anderem beteiligen sich die Mödlinger Museen wie das Thonetschlössl, die Beethoven-Gedenkstätte, das Volkskundemuseum und das Schönberg-Haus. Kunstinteressiertes Publikum wird in den diversen Ateliers auf seine Rechnung kommen, dazu gibt es Einblicke in Privatgärten und interessante Führungen. Infos: https://www.moedling.at/OpenDoor-Tag_2025_5