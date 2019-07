Junge Firmen in alter Fabrik: Start-ups beleben Mödlinger Ruine

Laut Praschak sollen vor allem Räumlichkeiten für die Kreativindustrie und Start-ups errichtet werden, und auch eine Veranstaltungshalle für 200 Menschen samt Gastro soll einziehen. Die bestehenden 140 Stellplätze sowie etwa ein Parkplatz pro Wohnung finden in der Tiefgarage Platz.

Begrünung ist ein Anliegen

Dass die Schöffelstadt „zubetoniert“ wird, will Praschak so nicht stehen lassen. So sollen etwa die Wohnhäuser über begrünte Flachdächer verfügen. „Wenn man das nicht will, wird sich kein Investor finden. Dann haben wir eine versiegelte Fläche mit Parkplätzen an der Oberfläche und eine Ruine.“ Natürlich werde die Stadt bei einem etwaigen Widmungsverfahren eine Begrünung verhandeln.

Areal gehört dem Land NÖ

Denn Eigentümer des Areals ist das Land NÖ. Dieses wollte die ehemalige Schuhfabrik eigentlich abreißen, doch der seit 2011 geltende Denkmalschutz machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Damit ist eine Entwicklung des Gebiets natürlich nicht ganz einfach.

Tatsächlich freuen sich auch einige Anrainer über die Sanierung der Industrieruine in ihrer Nachbarschaft. „Besser als so. Von Wohnungen haben die Leute mehr“, sagt etwa Sabina V., und auch Sophie F. meint: „Für uns ist eher das Krankenhaus ein Problem.“