Stadt will Dogwatcher nach Wiener Vorbild

Würden Sie bitte den Kot ihres Hundes entfernen, Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet.“ Die Antworten, die sich Mitarbeiter der Klosterneuburger Stadtreinigung auf ihre höflich formulierte Aufforderung anhören müssen, sind allzu oft nicht druckreif.

Was noch schwerer wiegt: Immer mehr Hundebesitzer, die ihre Lieblinge auf Grünanlagen und Wanderwegen der Stadt ihr Geschäft verrichten lassen, ignorieren die Reinhalte-Pflicht völlig und lassen die verdutzten Gemeindemitarbeiter samt Hundstrümmerl einfach links liegen.

Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager will nun besonders ignorante „Herrln“ und „Frauerln“ disziplinieren und wünscht sich, dass seine Mitarbeiter schwarze Schafe nicht nur mit erhobenem Zeigefinger abmahnen, sondern künftig auch Strafen aussprechen dürfen. Doch das ist nicht so einfach – im Gegensatz zu Statutarstädten mit eigenem Magistrat (in Niederösterreich sind das St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems und Waidhofen an der Ybbs) haben kommunale Organe in Stadtgemeinden keine Befugnis zu Strafen. Ändern kann das nur der Landtag mit einem entsprechenden Landesgesetz.