Stadt lässt Gemeindeaufsicht über Anzeige gegen Ex-Stadtrat entscheiden

Unter den Gemeinderatsparteien habe man sich darüber geeinigt, den Fall von Juristen des Aufsichtsorgans in der Landeshauptstadt beurteilen zu lassen, so Michlmayr. Sollte die Empfehlung kommen, den Sachverhalt wegen eines Betrugsverdachts an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, „werden wir das tun“, kündigte der Bürgermeister an. Weder er, noch „Für Haag“ taten diesen Schritt bisher. Schwere Vorwürfe in diese Richtung gegen Marquarts Firma kamen aus den „Für Haag“-Reihen aber öfters. Beim Rückzug im Vorjahr betonte Marquart im KURIER-Gespräch, mit dem Schritt Ruhe ins Stadtparlament bringen zu wollen, eine Schädigung der Gemeinde bestritt er vehement.

Im NÖ Gemeindereferat kann Leiterin Anna-Margaretha Sturm noch keine Einschätzung zur Causa geben. „Üblicherweise werden Anzeigen dort erstattet, wo ein Verdacht als erstes wahrgenommen wurde“, sagt sie. Ob es auch notwendig sein könnte, dass gleich ihre Behörde das Gericht einschalten muss, kann Sturm nicht beurteilen. Meistens werde gemeinschaftlich mit den Gemeinden agiert.