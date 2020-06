Stadt klagt Verbund-Konzern

"Wir haben im Namen der Stadtgemeinde 550.000 Euro als Kostenersatz für die Schlammräumung eingeklagt", bestätigen Renner und Höllerl. Sie machen ihre Klage am Verursacherprinzip fest: "Laut Wasserrecht ist der Betreiber einer Anlage auch für Schäden verantwortlich, an die bei Erteilung der Bewilligung nicht oder nicht in ausreichendem Umfang gedacht wurde", sagt Renner.

Als Verursacher der Schlammbelastung kommt für die Juristen nur das Donaukraftwerk in Frage: " Hochwasser gab es in Kritzendorf bereits vor der Errichtung des Donaukraftwerks, aber keinen Schlamm", sagt Höllerl.

Ob zu dieser mutmaßlichen Verantwortlichkeit auch konkretes schuldhaftes Verhalten des Verbund-Konzerns kommt, muss das Gericht klären. Gerhard Renner: "Vorerst erheben wir keine Vorwürfe, weil wir noch nicht wissen, ob etwa die Wehrbetriebsordnung des Kraftwerks oder andere Bestimmungen verletzt wurden."

Verbund-Sprecher Florian Seidl bezeichnet die Klage als "schmerzhafte Sache" und bedauert, dass es davor kein Gespräch auf Expertenebene gegeben habe. Inhaltlich weist Seidl die Klosterneuburger Forderung zurück. Ein Hochwasser im Ausmaß des Vorjahrs komme statistisch nur alle 300 Jahre vor, das sei eindeutig ein Fall von höherer Gewalt. "Kein Wunde, wenn sich niemand in Kritzendorf an Schäden in diesem Ausmaß erinnert."