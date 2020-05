Kollision mit Schneepflug: Pkw-Lenkerin getötet

Eine einzige Sekunde veränderte das Leben einer vierköpfigen Familie aus Leobersdorf, Bezirk Baden, in Niederösterreich.

Die 38-Jährige Havva K. wurde Dienstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Schneepflug getötet. Ihr 17-jähriger Sohn am Beifahrersitz überstand den Crash nahezu unverletzt. Er musste den Tod seiner Mama mitansehen und erlitt einen schweren Schock.

Kurz vor sechs Uhr Früh war Havva K. auf der B18 in Richtung Berndorf unterwegs. Sie wollte ihren Sohn zu seiner Ausbildungsstätte bringen. Dann fällte sie eine folgenschwere Entscheidung. Nur 100 Meter vom Feuerwehrhaus in St. Veit an der Triesting entfernt, wollte sie ein vor ihr fahrendes Auto überholen.

Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Schneepflug übersehen haben. Havva K. krachte frontal gegen den Traktor, die Schaufel des Räumfahrzeugs bohrte sich in den Fahrgastraum.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Drei Feuerwehrkameraden gerieten auf ihrem Weg in die Arbeit in den Rückstau des Unfalls. Sie eilten so schnell wie möglich zu Hilfe. Doch Havva K. dürfte sofort tot gewesen sein, Reanimationsversuche des Notarztes waren erfolglos. Ihr Sohn wurde ebenso wie der Lenker des Traktors ins Spital gebracht.

Warum die 38-Jährige den Traktor übersehen hat, ist unklar. Laut den Einsatzkräften war er vorschriftsmäßig mit einem orangen Warnlicht ausgestattet.

Für Havva K.’s Familie brach eine Welt zusammen. Die Frau, die als hilfsbereit, aufopfernd und liebevoll beschrieben wird, wollte gegen sieben Uhr noch ihre 13-jährige Tochter in die Schule bringen. Als sie nicht nach Hause kam, versuchte das Mädchen ihre Mama am Handy zu erreichen. Doch es ging keiner mehr ran.