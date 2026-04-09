St. Pöltner Stadtbussystem LUP wird ab Herbst teilweise elektrisch

Das St. Pöltner Stadtbussystem LUP wird künftig teilweise elektrisch unterwegs sein. Mit Dr. Richard stellt einer von zwei Betreibern seine Flotte von 17 dieselbetriebenen Fahrzeugen ab dem diesjährigen Herbst sukzessive um, wurde am Donnerstag in einer Aussendung seitens des Rathauses angekündigt. Das Unternehmen investiert dafür rund elf Millionen Euro.

Dr. Richard agiert seit 2017 als Partner der Stadt St. Pölten und betreibt aktuell 8 der 14 LUP-Linien, wie das Unternehmen mitteilte. Die bestehenden Fahrzeuge sollen bis 2027 durch E-Busse des Herstellers Daimler ersetzt werden.