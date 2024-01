Busflotte LUP bescherte Landeshauptstadt Passagierrekord

Auch das Geschäftsführerduo des VOR, Karin Zipperer und Wolfgang Schroll, zeigt sich erfreut über das Rekordjahr: „Die Fahrgastentwicklung in St. Pölten ist Ergebnis gemeinsamer, partnerschaftlicher Bemühungen aller beteiligten Akteure. Am Ende müssen die Menschen jenes Angebot vorfinden, das ihren Mobilitätsbedürfnissen bestmöglich entspricht, und genau dies ist in St. Pölten mit dem LUP offenbar in hohem Maße gelungen.“