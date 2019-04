St. Pölten: Talenteschmiede erweitert nun ihr Angebot

Die außerschulische Weiterbildung richtet sich an 14- bis 16-Jährige – freiwillig können zusätzlich Rhetorik und Präsentationstechniken erlernt werden. Insgesamt stehen 125 Plätze zur Verfügung, als Lehrgangsleiter konnten einige Experten gewonnen werden. Politikwissenschaftler Peter Filzmaier wird etwa den Lehrgang Medien und Mediennutzung leiten.

Dass eine Teilnahme durchaus Früchte tragen kann, beweist unter anderem der Erfolg von Viktoria Zach: Die Niederösterreicherin bildete sich im Talentehaus in Sachen Robotik weiter und konnte gemeinsam mit einem Team den Weltmeistertitel in den USA einfahren. Nun will Zach noch einen Absolventenklub ins Leben rufen.

Die Kosten pro Semester betragen 60 Euro, Interessierte können sich bis 7. Juli anmelden. noe.gv.at/wissenschaft