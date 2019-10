St. Pölten will ein neues Image

Von manchen Proponenten wird der Kulturhauptstadt-Prozess bereits mit der Zeit der Landeshauptstadt-Werdung verglichen. St. Pölten könne nun endlich die Zeit hinter sich lassen, in der es auswärts meist bloß in Witzen aufgetaucht ist. Duscher: „ St. Pölten ist in Europa angekommen.“ Und es ist mittlerweile um einiges selbstbewusster geworden.

Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt stehen aber noch zwei Konkurrenten im Weg: Bad Ischl und Dornbirn. Die Bewerbungsunterlagen wurden bereits von allen in Wien deponiert, jetzt folgt die Präsentation vor der EU-Jury. Diese muss am 9. November einen Tag lang durch St. Pölten geführt werden und lässt die Teilnehmer am 11. November noch einmal ihre Projekte präsentieren. Tags darauf wird das Bundeskanzleramt bekannt geben, wer den Zuschlag erhalten hat.