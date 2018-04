St. Pölten: Toter Hase führte zu Amtsmissbrauch

„Diese Vorwürfe zeigen ein Verhalten, das man von einem Polizisten nicht erwarten würde“, sagte die Staatsanwältin.

„Vielleicht“, meinte hingegen der Anwalt, „war zu viel Menschlichkeit im Spiel.“ Und mittendrin – zwischen der Anklägerin und der Verteidigung – saß ein Polizist aus dem niederösterreichischen Zentralraum, der bislang ohne Fehl und Tadel seinen Beruf ausgeführt hatte, sich nun aber wegen Amtsmissbrauchs verantworten musste.

Was war passiert? Am 4. September 2017 hatte ein Mann auf dem Weg in die Arbeit einen Hasen überfahren. Der Unfall mit Blechschaden war bereits in den frühen Morgenstunden passiert, doch der Lenker griff erst am Nachmittag zum Telefon, um die Exekutive darüber in Kenntnis zu setzen. In der Dienststelle hob der spätere Angeklagte ab. Er teilte dem Anrufer mit, dass er den Vorfall eigentlich gleich hätte melden müssen und ihm nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht drohe. Wenn er allerdings eine spätere Uhrzeit angeben würde, würde ihm nichts passieren, soll ihm der Beamte noch mit auf dem Weg gegeben haben.