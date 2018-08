St. Pölten: Startschuss für das Frequency-Festival

Größere Verkehrsbehinderungen blieben bisher aus. „Es gab schon einige Pannenhilfen auf der Autobahn“, berichtete Romana Schuster vom ÖAMTC auf Anfrage.

Die drei Sanitätsstützpunkte auf den Campingplätzen und der notarztbesetzte Hauptstützpunkt gegenüber des VAZ St. Pölten wurden am Mittwoch in Vollbetrieb genommen. Das Rote Kreuz empfahl, zum Vermeiden von Verletzungen auch in den Campingbereichen nicht auf festes Schuhwerk zu verzichten. „Trotz sommerlicher Tagestemperaturen werden die Nächte durchaus kühl, daher bitte nicht auf warme Kleidung zu vergessen“, hieß es in einer Aussendung. Geraten wurde, vor allem nach Insektenstichen bei Beschwerden wie Schwellungen oder Kreislaufproblemen umgehend einen Sanitätsstützpunkt aufzusuchen.