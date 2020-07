St. Pölten: Schuppen stand nachts in Vollbrand

In der Nacht von Sonntag auf Montag stand in der Viehofner Straße in St. Pölten ein Schuppen neben einem Einfamilienhaus in Vollbrand.

Um ca. 3:40 erfolgte nach zwölf eingegangen Notrufen die Alarmierung der Feuerwehren St. Pölten-Stadt, Viehofen, Ratzersdorf, Wagram, Ragelsdorf und Oberradlberg.

Rasch unter Kontrolle

Dank 70 Kammeraden, die im Einsatz standen, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.