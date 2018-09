St. Pölten: Schule entpuppt sich nach Umbau als Glutofen

Der Schulbeginn im Gymnasium in der Josefstraße in St. Pölten war für manche Eltern eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Doch nicht die aufgeregten Kinder sorgten für einen erhöhten Stresspegel, es ist das Mikroklima in der Lernschmiede, das Probleme macht. „Ich wäre fast umgekippt“, sagte eine Mutter zum KURIER. „Extrem schwül, beinahe unerträglich ist es da.“

Dabei war es im Juni noch viel schlimmer. Schüler und Pädagogen berichten, dass aufgrund der enormen Hitze in manchen Bereichen des Gebäudes der Unterricht in andere Räumlichkeiten verlegt werden musste. Das Thermometer sei auf über 40 Grad geschnellt, heißt es. „Wir wissen um die Probleme und hoffen, dass bald eine Lösung gefunden werden kann“, sagt dazu Direktorin Silvia Klimek.