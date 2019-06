St. Pölten: Radler-Boom mit Schattenseiten

Der 4. Juni war ein guter Tag für Alexander Schmidbauer. Innerhalb von 24 Stunden bewegten sich rund 2.400 Radfahrer durch die Landeshauptstadt. Die Zahlen, die der St. Pöltner Radfahrbeauftragte in regelmäßigen Abständen von den Messstellen geliefert bekommt, sind aber eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was auch mit bloßem Auge zu sehen ist: Das Radeln in der Landeshauptstadt boomt. Die Steigerung beträgt pro Jahr bis zu sechs Prozent, alleine rund um den Hauptbahnhof werden täglich weit mehr als 1.100 Biker gezählt.

Im Rathaus hat man auf diese Entwicklung reagiert. Im Generalsverkehrskonzept werden die Radfahrer in Sachen Förderung bereits ganz bewusst vor dem motorisierten Individualverkehr genannt. Zudem soll das 170 Kilometer lange Wegenetz in den kommenden Jahre noch deutlich ausgebaut werden. „Wir wollen die Anbindungen an die Umlandgemeinden auch abseits des Traisentalradweges deutlich optimieren, da hier viel Potenzial für Verlagerungseffekte vom Auto hin zum Rad steckt“, sagt Schmidbauer.