St. Pölten: Platzverbot für Drogendealer

Niederösterreichs Sicherheitsbehörden haben mit den sogenannten Schutzzonen ein taugliches Instrument gefunden, um Kleinkriminellen, hier vor allem Drogendealern, das Leben schwer zu machen. Jetzt weitet auch die Landeshauptstadt diese Maßnahme aus.

Der Vorteil von Schutzzonen: Wird jemand darin auf frischer Tat ertappt oder gibt es den begründeten Verdacht, dass jemand dort eine Straftat plant, kann die Polizei ein Betretungsverbot verhängen, das sich auch über mehrere Wochen erstrecken kann. Das soll Kriminelle aus den Brennpunkten vertreiben. Wer gegen das Betretungsverbot verstößt, riskiert eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe.

Schutzzonen gibt es in Bad Vöslau, Mödling, Bruck an der Leitha und Zwettl. Wiener Neustadt und Traiskirchen haben je drei erlassen. In St. Pölten war bisher das Areal um den Hauptbahnhof Schutzzone. Nun werden der unweit des Bahnhofs gelegene Sparkassenpark und dessen Umland einbezogen. Damit hat Niederösterreich ab sofort zwölf offizielle Schutzzonen.