St. Pölten: Neues Leben im Ex-Wirtshaus

Was den Unternehmer besonders freut: Mittlerweile haben sich schon 20 Produzenten gemeldet, die den Laden in der Handel-Mazzetti-Straße nutzen wollen. „Wir werden Säfte verkaufen, Lebensmittel, aber auch Naturseifen und Öle“, berichtet Kaiblinger. Der neue Selbstbedienungsladen wird von sechs Uhr Früh bis 23 Uhr geöffnet sein, die Bezahlung erfolgt in bar, Angestellte wird es keine geben.