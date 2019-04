St. Pölten: Mit leisen Tönen in den Gemeinderatswahlkampf

Der Kampf um Stimmen und Mandate ist eröffnet - zumindest wenn es nach der FPÖ Niederösterreich geht. Zwar stehen die Gemeinderatswahlen erst im kommenden Jahr an, doch schon jetzt starten die Freiheitlichen unter dem Motto "Arena 2020" ihre Kampagne.

"Wir wollen eine Bewegung starten, die über ganz Niederösterreich anrollen soll", sagt FPÖ-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz. Interessenten können sich im Internet anmelden, zudem sollen Flyer verteilt werden. Auffallend ist, dass die FPÖ in der ersten Phase auf leise, staatstragende Töne setzt. Die Rede ist von "Politik neu denken", oder auch "ein Mehr an Lebensqualität" zu schaffen.

Die Freiheitlichen wollen künftig aber auch ihre ersten Bürgermeister in NÖ stellen Derzeit gibt es in den Gemeinden sieben Stellvertreter. "Im Dirndl und Trachtenjanker durchs Land fahren, schöne Sonntagsreden halten und Überschriften verkaufen, ist zu wenig und wird auch in den Gemeinde keine Erneuerung bringen", sagt der geschäftsführende Landespartei-Obmann Udo Landbauer als Seitenhieb auf die ÖVP.

Ein konkretes Ziel für die Gemeinderatswahlen hat die FPÖ noch nicht formuliert. Zur Erinnerung: 2015 kamen die Freiheitlichen auf 7,74 Prozent.