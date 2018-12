St. Pölten: Landesrechnungshof soll Causa Drasenhofen prüfen

Auf eine gemeinsame Vorgehensweise in der Causa Drasenhofen konnte sich die Parteien dennoch einigen: Sie werden zur Prüfung den Landesrechnungshof einschalten. „Die Gespräche haben ergeben, dass auch der FPÖ-Klub dieser Vorgehensweise positiv gegenübersteht, weshalb ein gemeinsamer Antrag aller im Landtag vertretenen Parteien nichts im Weg steht“, sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Reinhard Hundsmüller von der SPÖ will mit dieser Sonderprüfung „all das, was in den Medien kursiert“ untersucht wissen.

Ein entsprechender Antrag soll noch morgen, Donnerstag, eingebracht werden.