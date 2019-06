St. Pölten: Kultur-Turbo um 125 Millionen Euro

Etwas weniger konkret sind hingegen noch jene Projekte, die mit dem Geld umgesetzt werden sollen. Herausragend sei das sogenannte Kinderkunstlabor, mit dem „junge Menschen so rasch wie möglich an die Kultur herangeführt“ werden sollen, sagte Mikl-Leitner. Die Standortfrage sei zwar noch nicht geklärt, „es sollte aber natürlich in der Innenstadt sein“, erklärte Stadler. Der vor Jahren verstummte Klangturm soll wieder erklingen, das Festspielhaus wird modernisiert. Für die Kulturhauptstadt 2024 in Szene gesetzt werden sollen auch der Domplatz, die ehemalige Synagoge, das Stadtmuseum und das Lames-Vereinsgebäude im Sonnenpark. Ob der Domplatz ab 2024 zur autofreien Zone ernannt wird, wurde noch offengelassen.

„Wir wollen von einer Kulturhauptstadt-Region St. Pölten sprechen“, hielt die Landeshauptfrau zudem fest. Eingebunden werden sollen etwa Stift Melk und Stift Göttweig, der Festivalstandort Grafenegg, die Schallaburg und auch die Kunstmeile sowie die neu eröffnete Landesgalerie in Krems.

Am 9. November wird die Jury St. Pölten einen Besuch abstatten, drei Tage später die Entscheidung bekannt gegeben. Michael Duscher, der Chefplaner, zeigt sich optimistisch: „Die Bewerbung ist auf Kurs.“