"Bombe, Geiselnahme": Alarm im Kulturbezirk

Große Sorge herrscht um die Burschen und Mädchen einer St. Pöltener Volksschule. Am Montag wurde der Direktorin ein handschriftlicher Warnbrief zugestellt, in dem mit einem Sprengstoffanschlag und einer Geiselnahme gedroht wurde. Die Tat hätte laut dem unbekannten Verfasser im Rahmen des Kinder- und Jugendbuchfestivals (KIJUBU) im Kulturbezirk in St. Pölten erfolgen sollen. Die Veranstaltung, bei der in den kommenden fünf Tagen bis zu 5000 Schüler aus ganz Niederösterreich teilnehmen hätten sollen, wurde kurzerhand abgesagt (Informationen finden Sie hier). Nun ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz.

"Schicken Sie die Kinder nicht zu KIJUBU" soll in dem Brief stehen, der in Schönschrift geschrieben ist. Der Verfasser droht in weiterer Folge mit einem Anschlag an einem der Veranstaltungsorte – dem Landesmuseum, der Landesbibliothek oder dem Festspielhaus.

"Wir nehmen das Schreiben sehr ernst. Es war mit etlichen Details gespickt", sagt Polizeisprecher Thomas Heinrichsberger. Einen "islamistischen Hintergrund" als Motiv schließe man aber eher aus.

Die Folgen des Drohbriefs waren jedenfalls weitreichend. Polizisten wurden umgehend vor den besagten Einrichtungen postiert, Sicherheitsleute kontrollierten die Taschen der Besucher. Nach einer Krisensitzung Montagabend stand auch fest, dass das Bücherfestival nicht stattfinden wird.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen hat selbstverständlich oberste Priorität", betont Brigitte Schlögl, Hauptveranstalterin und Geschäftsführerin der NÖ Museums Betriebs GmbH.