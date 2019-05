St. Pölten: Josef Kowar ist neuer Dompfarrer

Josef Kowar, der bisher die Pfarre Wieselburg leitete, wechselt mit 1. September 2019 in die Dompfarre St. Pölten. Damit ist die Nachfolge von Dompfarrer Norbert Burmettler fixiert.

Burmettler wurde vor 13 Jahren vom damaligen Bischof Klaus Küng zum Dompfarrer bestellt, zuvor war er in Gaming tätig. Er wird auch weiter in seelsorglichen Tätigkeiten in der Diözese St. Pölten im Einsatz sein.

Seelsorge

Bischof Alois Schwarz zeigt sich erfreut über die Bestellung Kowars: „Ich freue mich über die Bereitschaft des erfahrenen Seelsorgers , neuer Dompfarrer von St. Pölten zu werden. Er wird Mitverantwortung tragen, neue Wege der Seelsorge in unserer aufblühenden Domstadt St. Pölten zu gehen.“