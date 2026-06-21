Wochenlange Sperre am St. Pöltner Hauptbahnhof

Die Park & Ride-Anlage Parkpromenade beim Hauptbahnhof in St. Pölten wird ab 29. Juni für mehrere Wochen gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. Die Sperre dauert bis einschließlich 26. Juli.

Auch das Cityparken am Bahnhof – eine gebührenpflichtige Kurzparkzone – steht in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Betroffen sind zudem die dortigen Fahrrad-Abstellplätze, die ebenfalls gesperrt werden.