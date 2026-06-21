Wochenlange Sperre am St. Pöltner Hauptbahnhof
Die Park & Ride-Anlage Parkpromenade beim Hauptbahnhof in St. Pölten wird ab 29. Juni für mehrere Wochen gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. Die Sperre dauert bis einschließlich 26. Juli.
Auch das Cityparken am Bahnhof – eine gebührenpflichtige Kurzparkzone – steht in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Betroffen sind zudem die dortigen Fahrrad-Abstellplätze, die ebenfalls gesperrt werden.
Als Ausweichmöglichkeit steht das Parkdeck Goldeggerstraße zur Verfügung. Alternativ können Autofahrerinnen und Autofahrer auf das Parken am Bahnhof Nord in der Kerensstraße ausweichen. Dort ist allerdings keine Barzahlung möglich, sondern nur Zahlung per Bankomat- oder Mastercard.
Zusätzlich verweisen die Betreiber auf weitere Parkgaragen in der Innenstadt. Eine Übersicht ist unter www.st-poelten.at/parkgaragencityguide abrufbar.
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