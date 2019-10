St. Pölten: Glühbirnen wechseln in schwindelerregender Höhe

Was tun, wenn am Rathausturm in St. Pölten plötzlich die Lichter ausgehen? Richtig, man wählt die Nummer der Feuerwehr. Diese rückte am Donnerstagvormittag an, um auf dem 43 Meter hohen Gebäude die Glühbirnen auszuwechseln.

70.000 Einsätze

"Wir hatten das Fahrzeug mit der großen Drehleiter im Einsatz", berichtet ein Feuerwehrmann. Die Aktion zeigte einmal mehr, dass die Freiwilligen nicht nur bei Bränden oder Unfällen aushelfen. Im Jahr 2018 rückten die Feuerwehren zu rund 70.000 Einsätzen in Niederösterreich aus - das bedeutet, dass im Schnitt alle 7,5 Minuten irgendwo im Land eine Feuerwehr angefordert wird. Und sei es nur zum Glühbirnen wechseln.