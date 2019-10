St. Pölten: Gesundes vom Grünschnabel

Für Julia Halbwachs war es der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser, als sie Anfang Oktober zum ersten Mal Gäste in ihrem neuen Lokal empfing. „Die Gastronomie war für mich totales Neuland, ich habe da bislang überhaupt noch keine Erfahrungen gesammelt“, erzählt die Mostviertlerin. Und so erklärt sich auch der Name ihres Cafés, das nun in der Kremsergasse 25 zu finden ist.

Vielversprechender Start

„Grünschnabel“ heißt das kleine, feine Café, das in der Landeshauptstadt eine Lücke schließen soll, die die 29-Jährige schon vor einiger Zeit geortet hat. „Immer wieder haben mich Leute angesprochen, die den Wunsch nach einem Lokal geäußert haben, das vor allem auch Essen für Vegetarier und Veganer anbietet“, sagt Halbwachs. Deshalb zog die ausgebildete Ernährungsberaterin in das ehemalige Caféllini ein, der Start war laut Halbwachs schon sehr vielversprechend. „Es ist sehr gut angelaufen, mir taugt es“, berichtet die Neo-Gastronomin.