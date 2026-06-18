Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

St. Pölten: Küchenbrand wegen erhitztem Öl auf Herd

Ein Jugendlicher soll Öl auf dem Herd erhitzt und dann Küche verlassen haben. Zwei Personen wurden ins Spital gebracht
18.06.2026, 11:18

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rotes Telefonsymbol und die Notrufnummer 122 auf einem weißen Streifen eines Einsatzfahrzeugs.

Ein 16-Jähriger und eine 49-Jährige sind nach einem Fettbrand am Mittwochabend in einer Wohnung in St. Pölten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

NÖ: Jugendliche löschten bei Einbruch in Schule ihren Durst

Der Jugendliche soll Öl in einem Topf auf dem E-Herd erhitzt und anschließend die Küche verlassen haben, teilte die Polizei am Donnerstag zur Ursache für das Feuer mit. Ein Nachbar bemerkte Rauchgeruch und wählte den Notruf. 

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

St. Pölten
Agenturen  | 

Kommentare